Подведены предварительные итоги форума "Команда 29"

Организаторы девятого регионального форума «Команда 29», который прошёл с 11 по 16 августа в Онежском районе, подводят первые итоги главного летнего молодёжного события в Архангельской области.

Форум собрал около 200 участников в возрасте от 18 до 30 лет со всех городов и районов региона. Кроме того, в работе форума приняли участие десятки волонтёров, кураторов и организаторов «Команды 29».

Напомним, в этом году традиционный форум претерпел существенные изменения. Так, Корпорацией развития Архангельской области и областным Домом молодежи была выработана новая концепция «Команды 29».Основные изменения коснулись образовательной части. Участники форума сосредоточились на работе в проектных командах, направленных на решение конкретных проблем, предложенных заказчиками кейсов – муниципальными образованиям, органами власти и частными компаниями. Набор в проектные группы велся также при их участии.

В результате трёхступенчатого отбора в каждый кейс попали от девяти до 16 ребят, уже подготовленных к темам, а самое главное – нацеленных на результат.— Как представитель заказчика полностью удовлетворен результатами! Создана концепция коммерциализации инновационных проектов СГМУ с использованием современных методик. Нам удалось выявить приоритетные направления инновационных разработок в медицине региона, составить план и «дорожную карту» мероприятий по реализации составленной концепции. Самое главное – была сформирована команда из единомышленников, которая способна всё это осуществить, – отметил старший научный сотрудник ЦНИЛ СГМУ, доцент кафедры патологической физиологии СГМУ Андрей Лебедев. Всего участники «Команды 29» проработали 13 кейсов. Результаты их деятельности были представлены экспертам форума, а также правительству и губернатору Архангельской области Игорю Орлову.

— Ребята получили ценную обратную связь с заказчиками и экспертами и теперь понимают, как можно использовать ресурсы, которые есть в регионе и за его пределами, как выстраивать связи с партнёрами, создавать и разрабатывать идеи с нуля. Все проекты, которые были созданы на «Команде 29», будут взяты на сопровождение Корпорацией развития Архангельской области и областным Домом молодёжи, – заявила первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова.

Таким образом, у участников проектных команд будет ровно год на то, чтобы довести свои проекты до воплощения в жизнь. В этом им помогут специалисты КРАО, молодёжного центра, эксперты и модераторы кейсов на форуме.

Предполагается, что результаты работы проектных команд будут представлены на следующей «Команде 29».

– На мой взгляд, все шансы у ребят воплотить свои проекты в жизнь есть. Около 80 % времени форума было отдано на образовательную программу, участников поддерживали многочисленные федеральные и региональные эксперты. Четыре дня ребята находились в состоянии постоянного мозгового штурма. Это привело к появлению самостоятельных и оригинальных проектов, которые получили высокие оценки экспертов и заказчиков кейсов, – подчеркнул директор форума «Команда 29» Юрий Марич.