В Вилегодском районе по решению суда будет проведен ремонт дороги в МО "Ильинское" Районная прокуратура и ГИБДД провели проверку в сфере безопасности дорожного движения на территории МО «Ильинское». Выяснилось, что дорога имеет провалы, ямы, повреждения и выбоины, размеры которых превышают требования ГОСТа. А на пешеходном мосту через реку Виледь отсутствует освещение, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В суд было направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации МО «Ильинское» в этой части незаконным. Вилегодским районным судом требования прокурора удовлетворены, на органы местного самоуправления до 1 ноября 2017 возложена обязанность привести автомобильные дороги местного значения в селе Ильинско-Подомское в соответствии с нормативными требованиями. Нашли ошибку? Выделите текст,

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