В Вилегодском районе по решению суда будет проведен ремонт дороги в МО "Ильинское"

А на пешеходном мосту через реку Виледь отсутствует освещение, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В суд было направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации МО «Ильинское» в этой части незаконным.
Вилегодским районным судом требования прокурора удовлетворены, на органы местного самоуправления до 1 ноября 2017 возложена обязанность привести автомобильные дороги местного значения в селе Ильинско-Подомское в соответствии с нормативными требованиями.