В Северном морском музее расскажут о подвиге парохода "Сибиряков"

25 августа 1942 года ледокольный пароход Главного управления Северного морского пути «Александр Сибиряков», находясь в рейсе Диксон–Северная Земля, встретился с немецким тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер», который вёл поиск союзнических караванов в рамках операции «Вундерланд», - пишет пресс-служба министерства культуры АО.
Неравный бой «Сибирякова» с «Шеером» стал одной из героических страниц Великой Отечественной войны.
Лекция состоится 25 августа в 16:00 в Северном морском музее (набережная Северной Двины, 80).