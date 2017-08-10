Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с, местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17°; днем +20,+25°, местами до +30°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 23 августа, 19:27
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/23/52478.html
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23 августа в Поморье ожидается теплая дождливая погода
Облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с, местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17°; днем +20,+25°, местами до +30°, - сообщает Северное УГМС.
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