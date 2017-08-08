В Архангельске отметили День государственного флага РФ

Праздник, посвященный Дню государственного флага РФ, состоялся на набережной Северной Двины в районе площади Мира.

– В настоящее время нет официального толкования цветов триколора, но ветераны-североморцы твердо уверены: белый цвет символизирует благородство и честь, синий – верность долгу и присяге, красный – мужество и смелость, – поделился член городского Совета ветеранов, гвардии майор Владимир Барабанов.

На набережной работали интерактивные площадки: патриотический проект «Дом со звездой», выставка современного оружия и оружия Великой Отечественной войны, викторина «Мы – граждане России».

Зрелищным получился праздничный велопарад, в котором приняли участие члены архангельского велоклуба «Круиз», курсанты военно-патриотического клуба «Белый медведь», представители ряда других организаций и просто горожане, - сообщила пресс-служба городской администрации.

– В прошлом году в День государственного флага я за компанию с друзьями приняла участие в фотоквесте, мы делали снимки у архангельских памятников, было увлекательно. Мне очень понравилось настроение этого праздника, поэтому в этом году решила присоединиться к участникам велопробега, – рассказала архангелогородка Людмила Низовцева.