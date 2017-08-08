В Поморье начали выпускать уникальный чай с беломорской ламинарией

Производить продукт будет Архангельский опытный водорослевый комбинат. Команда разработчиков долго изучала различные рецептуры по водорослевым чаям, в большей степени японские, пробовали различные компоненты и дозировки. Сейчас на комбинате готова пробная партия новой продукции.

—У меня эта идея была изначально, – рассказал исполнительный директор комбината Алексей Коротенков. – В Архангельске я нашел японский чай с водорослями под названием «Гиокуро Асахи» и мы решили – почему бы не начать собственное производство подобных напитков. Отмечу, что не все могут употреблять ламинарию как добавку, поэтому чай – хорошая альтернатива и один из вариантов нашего пищевого направления.

Чай с водорослями богат йодом и большим количеством полезных микроэлементов. Известно, что в бурых водорослях до 95 % йода находится в виде органических соединений, из них примерно 10 % связано с белком, что имеет немаловажное значение для работы щитовидной железы, которая, в свою очередь, поддерживает обмен веществ.

В настоящее время водорослевый комбинат выпускает свыше 50 наименований продукции. Сегодня стоит задача увеличить этот показатель до 300, - сообщила пресс-служба Архангельского водорослевого комбината.