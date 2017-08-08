В Северодвинске завершилась роспись огромного панно на стене пятиэтажки

Торец пятиэтажного дома №9 по улице Портовой теперь украшает картина «Домой» из серии «Люди у моря». Её автор - член Союза художников России Александр Менухов. Перенести эскиз на стену ему помогали Клара Джафарова, Екатерина Минина, Илья Кузубов, Максим Третьяков.

В команде «Сборная Тайболы» под руководством Ильи работали также Ольга Заколупина, Галина Николаева, Иван Леонтьев и другие неравнодушные северодвинцы.

Для Северодвинска - это первый художественный опыт такого масштаба и, как надеется сборная Тайболы, не последний.

А для художника Александра Менухова это уже пятая работа по росписи стен многоэтажек. Его панно украшают два здания в Польше и ещё два - в Норвегии. В Северодвинске он тоже создал несколько небольших арт-объектов.

Однако в люльке автовышки Александр и его помощники трудились впервые:

- Сначала было страшно, но когда начали работать, обо всём забыли, - пояснили художники.

На символической церемонии открытия панно начальник отдела по работе с молодёжью администрации Северодвинска Иван Леонтьев отметил, что в городе корабелов с каждым годом мы видим всё больше инициативных людей - старших школьников, студентов, молодёжи. И во многом благодаря их интересным идеям, воплощённым в жизнь, Северодвинск становится интереснее, ярче и привлекательнее.

Жители дома тоже рады новинке. Они уверены, что подарок принесёт в их жизнь позитивные перемены. В планах - облагородить территорию рядом с панно, сделать этот пятачок местом встреч, мини-концертов, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.