В Соломбале жители затопленных домов неделю ждали помощи

Целую неделю жители деревянных домов по улице Адмирала Кузнецова жили "как в Венеции". Двор и огороды были практически полностью покрыты водой. Чтобы выбраться, жителям нужно было сперва преодолеть препятствие в виде огромных луж непонятного содержания.

- Потоп наступил в начале прошлой недели, - рассказывает местная жительница Ольга Матвеева. - Мы думали, колодец канализации переполнен, льет через край. Но оказалось, что вода чистая. Видимо, прорвало трубы.

Жители обратились в аварийную службу "Водоканала", там сперва приняли заявку на 17-е число, позже перенесли ее на 19 августа, а потом и вовсе на 21-е. Всё это время жильцы были вынуждены жить практически в луже.

Пока "Водоканал" переносил приезд аварийной бригады, жители обратились в свою управляющую компанию. "И получили ответ "Мы к этому не причастны", - делится Ольга Матвеева.

Соломбальцы звонили и в Департамент городского хозяйства, но тоже не получили видимого результата.

К счастью, история закончилась благополучно. Уже поздно вечером 21 августа на место аварии всё же прибыла бригада "Водоканала" и мигом устранила неполадки. "Ждали неделю - работали сорок минут" - сетуют жители. Как они и предполагали, причиной аварии стал прорыв трубы.