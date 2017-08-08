В Цигломени отметили День поселка

Традиционно в третье воскресенье августа на площадке у культурного центра «Цигломень» прошёл праздник «День поселка Цигломень».

На уличной сцене развернулся концерт талантливых цигломян и гостей праздника. Вокальные номера от участников творческого объединения «ПРЕЗЕНТ», хора русской песни и ансамбля «Свирель» культурного центра «Цигломень», а также от учеников Детской школы искусств № 48 сочетались с номерами-поздравлениями от дуэта «ЛАД» и театра «Схождение» из Архангельска.

Дети с удовольствием проходили «Тропой Домового» и завязывали ленточки на «Колесе желаний». Взрослые превращали декоративную ложку в коллективный арт-объект, который будет выставлен в фойе культурного центра. Все вместе расшифровывали «предсказания Домового», и желал он всегда только хорошее. Куклы-обереги для дома мастерили на мастер-классе у Татьяны Разумовой, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.