Новый буксир "Капитан Ершов" будет заниматься расстановкой барж в Архангельске

У буксира ещё нет даже «свидетельства о рождении». Сейчас Архангельский речной порт готовит документы, подтверждающие годность к плаванию.

Очень скоро буксир «Капитан Ершов» начнет заниматься расстановкой барж, помогать при швартовке грузовым судам, то есть выполнять работу… ему уже давно знакомую.

Поясним. Буксир-толкач «Капитан Ершов» был построен в Лименде в 1971 году. Приписанный к Архангельскому речпорту он почти полвека трудился на Северной Двине, корпус и механизмы изрядно поизносились, - пишет портал "Правда Севера".

Казалось бы, судьба судна-ветерана предрешена – в металлолом. Но в 2014 году, когда «Капитана Ершова» привели к причалу СРЗ «Лайский Док», судну было проведено серьезное обследование. Его результаты показали, что при капитальном ремонте и модернизации речной буксир может служить еще долго. Сейчас уже можно говорить, что на основе старого, отслужившего свой век буксира, построен новый теплоход с современным оборудованием и механизмами.