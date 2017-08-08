В Архангельске завершилась вахта первого медицинского студотряда "Коллеги"

С 10 июля по 20 августа 30 студентов-медиков из десяти регионов страны успешно работали в должности младшего и среднего медицинского персонала в двух ведущих больницах Архангельска: областной и первой городской.

Все тридцать студентов получили сертификаты на участие в студенческом отряде «Коллеги» в 2018 году без прохождения конкурсного отбора.

Как рассказала командир студенческого медицинского отряда «Коллеги» Любовь Валькова (СГМУ), полтора месяца студенты работали в оперблоках, приемных отделениях, сотрудничали со специализированным домом ребёнка.

—Для проживания иногородним студентам были безвозмездно предоставлены комнаты в отдельном блоке общежития СГМУ, где были обеспечены все необходимые бытовые условия. Кроме того, при содействии Штаба молодежных трудовых отрядов и министерства культуры региона для них были организованы экскурсии в музеи и поездка на Белое море. Состоялась встреча с министром здравоохранения региона Антоном Карпуновым и ректором СГМУ Любовью Горбатовой, – рассказал Любовь Валькова.

В вузы, где обучаются бойцы отряда «Коллеги», будут направлены благодарственные письма, - сообщает пресс-служба правительства области.

Кристина Сидорова, руководитель направления студенческих медицинских отрядов молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды», вручила памятные подарки – планшеты и памятные часы – двум лучшим бойцам – Светлане Костиной и Екатерине Медведевой.

Исполняющий обязанности директора ГАУ АО «Штаб молодежных трудовых отрядов» Владимир Соболев вручил почётный знак «За вклад в развитие движения студенческих отрядов Архангельской области» ветерану студоотрядовсого движения АГМИ (ныне СГМУ), командиру легендарного ССО «Биармия», ныне председателю комитета по здравоохранению и социальной политике областного Собрания депутатов Сергею Эммануилову.