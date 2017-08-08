Ветер южный и юго-западный 3-8 м/с, местами при грозе порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17°; днем +20,+25°, местами до +30°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 22 августа, 16:25
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/22/52457.html
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22 августа в Поморье ожидается теплая погода с дождём
Облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер южный и юго-западный 3-8 м/с, местами при грозе порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17°; днем +20,+25°, местами до +30°, - сообщает Северное УГМС.
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