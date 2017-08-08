В столице Поморья отметят День государственного флага

Юнармейцы, представители патриотических клубов, волонтёры, лидеры молодежных объединений и все желающие пройдут с флагами вдоль Северной Двины, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.
На площади Мира у Вечного огня развернется интерактивная площадка. Жители смогут принять участие в акции «Мы –граждане России», познакомиться с проектом «Дом со звездой», подержать в руках современное и историческое оружие, поучаствовать в викторине. Здесь же будут раздавать ленточки цветов российского флага.
В 15:00 стартует танцевальный флешмоб.