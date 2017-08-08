В столице Поморья отметят День государственного флага Праздник начнется 22 августа в 13:00 часов с велопробега. Его маршрут: Набережная Северной Двины–площадь Мира–Красная пристань. Юнармейцы, представители патриотических клубов, волонтёры, лидеры молодежных объединений и все желающие пройдут с флагами вдоль Северной Двины, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска. На площади Мира у Вечного огня развернется интерактивная площадка. Жители смогут принять участие в акции «Мы –граждане России», познакомиться с проектом «Дом со звездой», подержать в руках современное и историческое оружие, поучаствовать в викторине. Здесь же будут раздавать ленточки цветов российского флага. В 15:00 стартует танцевальный флешмоб. Нашли ошибку? Выделите текст,

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