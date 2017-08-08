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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/21/52453.html

Общество

В Архангельской области открылась интеллектуальная школа

В Архангельской области открылась интеллектуальная школа
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
21 августа в Архангельске открылся региональный специализированный центр для одарённых детей – интеллектуальная школа «Созвездие». Лучшие старшеклассники школ и гимназий Поморья, участники различных предметных олимпиад, будут проходить в нём подготовку, повышая уровень и качество своих знаний.

Первые занятия в «Созвездии» объединили 36 юных северян, решивших посвятить часть своих каникул изучению наук.

Программой «Созвездия» предусмотрены самые различные формы работы с ребятами. Стоит отметить, что они будут получать дополнительные знания без отрыва от основной учёбы.

—Нужно постоянно развиваться, узнавать что-то новое. Это пригодится в будущем. Поэтому я здесь, – рассказала одна из новобранцев центра для одарённых детей, ученица архангельской гимназии № 21 Екатерина Лосева.

Юных интеллектуалов ждут своеобразные сессии, в ходе которых с ними будут заниматься педагоги САФУ и СГМУ. Более того, слушатели школы смогут воспользоваться оборудованием лабораторий ведущих вузов региона, - сообщает пресс-служба областного правительства. 

Летом будущего года запланировано проведение профильного лагеря, в котором ребята будут находиться круглосуточно.

—Сегодня мы начали подготовку по трём предметам: математика, физика и информатика, затем планируем увеличить их число предметов до девяти. Таким образом, все основные предметы школьной программы будут преподаваться у нас в «Созвездии», – отметила директор регионального центра содействия профессиональному самоопределению обучающихся  Архангельской области Лариса Русинова.

В ходе церемонии торжественного открытия интеллектуальной школы «Созвездие» заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев подчеркнул:

«Слушателями школы станут ученики 9–10 классов школ и гимназий Архангельской области. С помощью дистанционных технологий мы планируем организовать занятия для нескольких сотен ребят. Такая подготовка, несомненно, позволит нашим ученикам выглядеть более конкурентоспособными на российских интеллектуальных олимпиадах».

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