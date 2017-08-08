В Северодвинской поликлинике № 1 началась вакцинация от гриппа

Иммунизация проводится бесплатно для граждан имеющих полисы обязательного медицинского страхования и прикрепленных к поликлинике № 1. Прививка от гриппа делается только с личного согласия гражданина и при отсутствии противопоказаний.

Как рассказала заведующая терапевтическим отделением Светлана Фесько: «Грипп особенно опасен возможными осложнениями, обострением различных хронических заболеваний. Поэтому вакцинация показана людям имеющих сердечно-сосудистые заболевания, органов дыхания, сахарный диабет, пожилым людям старше 60 лет, тем, у кого снижен иммунитет. Профилактическую прививку стоит сделать и тем, чья деятельность связана с общением с широким кругом людей».

В связи с постоянным изменением вирусов гриппа Всемирная организация здравоохранения дважды в год обновляет рекомендации в отношении состава вакцины. Одного укола бывает достаточно на весь год.

– Когда стали массово проводить иммунизацию от гриппа уровень заболеваний заметно снизился, – отмечает Светлана Борисовна. – Уже нет таких эпидемий, как это было 20 лет назад, когда участковые врачи принимали на одном участке по 20-30 вызовов в день на дом к пациентам.

Для гриппа характерны внезапное появление высокой температуры, кашель (обычно сухой), головная боль, мышечная боль и боль в суставах, сильное недомогание (плохое самочувствие), боль в горле и насморк. Кашель может быть тяжелым и продолжаться две недели и более. Период между инфицированием и заболеванием, известный как инкубационный период, длится около двух дней.