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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/21/52448.html

Общество

Архангельской телевизионной компании исполнилось 27 лет

Архангельской телевизионной компании исполнилось 27 лет
Фото с портала ИА Регион 29
27 лет назад в молодёжном жилом комплексе «Соломбала» была основана маленькая сеть кабельного телевидения. Сегодня это современная компания, которая предоставляет услуги кабельного цифрового телевидения и высокоскоростного доступа к сети интернет.

Станция цифрового телевидения была построена в Архангельске в 2007 году. Это был второй город в России, где начали развивать такие технологии.

Запуск цифрового телевидения в областном центре состоялся 1 марта 2008 года и стал знаковым событием для горожан. Сегодня абонентам доступно в цифровом вещании более 170 российских и зарубежных телеканалов, в том числе в формате высокой чёткости HD.

За 27 лет своего существования компания обрела верных друзей, среди них есть клиенты, которые вместе с АТК со дня основания, - сообщает ИА "Регион 29".

Для крупных предприятий, владельцев среднего и малого бизнеса в АТК разработан целый комплекс услуг. Тарифы позволяют сэкономить на связи, а современные технологии гарантируют качество сервиса.

Все это по праву делает АТК надёжным оператором услуг связи нашего города. 27 лет стабильной работы, постоянного развития и использования новейших технологий для предоставления качественного сервиса — это только начало большого пути!

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Комментарии
Недовольный с похмела, сегодня 15:12

Молодцы ребята, но за 27 лет могли бы и в сторону Левого берега посмотреть!!! А то по всему Миру наступил 21-й век, а по всему Левому(от ж.д моста и до Катунино) до сих пор на свистках(модемах) сидеть приходится(((
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