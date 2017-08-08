Архангельской телевизионной компании исполнилось 27 лет

Станция цифрового телевидения была построена в Архангельске в 2007 году. Это был второй город в России, где начали развивать такие технологии.
Запуск цифрового телевидения в областном центре состоялся 1 марта 2008 года и стал знаковым событием для горожан. Сегодня абонентам доступно в цифровом вещании более 170 российских и зарубежных телеканалов, в том числе в формате высокой чёткости HD.
За 27 лет своего существования компания обрела верных друзей, среди них есть клиенты, которые вместе с АТК со дня основания, - сообщает ИА "Регион 29".
Для крупных предприятий, владельцев среднего и малого бизнеса в АТК разработан целый комплекс услуг. Тарифы позволяют сэкономить на связи, а современные технологии гарантируют качество сервиса.
Все это по праву делает АТК надёжным оператором услуг связи нашего города. 27 лет стабильной работы, постоянного развития и использования новейших технологий для предоставления качественного сервиса — это только начало большого пути!
Молодцы ребята, но за 27 лет могли бы и в сторону Левого берега посмотреть!!! А то по всему Миру наступил 21-й век, а по всему Левому(от ж.д моста и до Катунино) до сих пор на свистках(модемах) сидеть приходится(((