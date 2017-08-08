Обустройство литературного сквера в Архангельске затянулось уже на три дня

Трехдневное отставание от графика при обустройстве литературного сквера на пересечении проспекта Чумбарова-Лучинского и улицы Володарского стало поводом для встречи на объекте директора департамента транспорта и строительства Петра Чечулина и руководителя подрядной организации Елены Слободянюк.

Напомним, на участке главного пешеходного проспекта от улицы Карла Либкнехта до Поморской запланирована замена старой брусчатки на новую, восстановление водоприемных лотков ливневки, озеленение.

Литературный сквер входит в проект реконструкции «архангельского Арбата», но стоит немного обособленно, поскольку тут характер работ несколько иной: разработка грунта, обустройство деревянных мостовых, подиума и ограждения, установка скамеек и урн, - сообщила пресс-служба городской администрации.

– Сроки выполнения работ сжатые, объем приличный, поэтому муниципалитет обеспокоен даже незначительным отставанием от графика. Особенно учитывая, что проблемы начались в первые дни. Еще до заключения контракта должны быть учтены факторы риска и запланированы подготовительные работы. Проект федеральный, степень ответственности за его выполнение высокая, – отметил Петр Александрович.

Елена Слободянюк заверила, что случившийся сбой на итоговом результате не скажется.

– В процессе возникли вопросы к проектным решениям, не все было понятно и продумано. Сейчас все эти моменты решены, мы работаем в усиленном режиме и обязуемся сдать объект в срок – к 5 сентября, - пояснила Елена Викторовна.