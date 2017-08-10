В Виноградовском районе женщина создала кукольную мастерскую

Наталья Шохина выросла в Рочегде и вернулась туда после окончания университета преподавателем музыкальной школы. Однако вскоре поняла, что жить надо «здесь и сейчас», а делать то, что любишь, и, приняв решение уйти с работы, обрела новый статус: индивидуальный предприниматель и открыла семейное дело.

У Натальи Шохиной с детства была предрасположенность к работе с текстилем, тканями, и лишь во взрослом состоянии это нашло свой выход. Сегодня она работает в разных техниках.

«У нас - крепкая семья, мы живем дружно. И когда я решила всерьез заниматься традиционной куклой, изготовлять ее, продавать, муж меня поддержал. Теперь он сопровождает меня в поездках, часто дает интересные идеи. Поддержал он и создание семейной мастерской «Виноградье», направленной на сохранение традиций, которые существовали на Русском Севере. Мы занимаемся возрождением славянской традиционной куклы, изготовлением кукол-оберегов», - говорит Наталья.

При этом она изучает наши, северные техники, приемы, традиции и каждые полгода проходит дистанционное обучение ремеслам Русского Севера. Пока у нее собирательный образ традиционной куклы, больше как сувенирной продукции, есть в коллекции несколько серий наших, архангельских кукол.

«Наша мастерская «Виноградье» названа так не спроста. Виноградье – это символ богатства, обеспеченности, это рождественские песни, которые исполнялись раньше на Русском Севере преимущественно в рождественские гулянья, район называется Виноградовским. Поэтому название емкое, объединившее сохранение традиций и развитие своего района, своей местности. У нас в районе нет мастерской, которая бы занималась куклой. Сегодня есть пинежские куклы, архангельские, должны быть и виноградовские, а потому я должна донести до людей как можно больше такой информации, чтобы люди и через такой вид творчества знали историю своего края», - рассказывает предпринимательница.

Точки предпринимательского роста

Их у Натальи несколько. Первая, когда она решилась стать предпринимателем. К слову, для нее это было легко, так ей везет на отзывчивых, добрых людей. Следующая обучение по проекту Фонда «Наше будущее» - «Энергия успеха». Став его участницей, она получила много полезных и важных знаний, позволившие ей преодолеть боязнь, тревогу предпринимательских трудностей. Затем семья купила здание под семейную мастерскую, где уже с этой осени Наталья начнет проводить мастер-классы, реализовывать свою продукцию. Но это не все. «Мне очень хочется расширять наше производство. Есть одна яркая идея и мы хотим ее реализовать уже этой осенью», - продолжает Наталья.

Ей нравится сохранять и приумножать народную куклу, приносить людям радость, в том числе, через сотрудничество с пенсионерами и детьми. В этом она видит роль и значение социального предпринимательства. В жизни, по ее мнению, становится легче жить, если ты творишь доброе, светлое.

На вопрос: «Насколько востребовано ваше дело обществом?», Наталья отметила, что летом востребованность в ее сувенирной продукции большая и связано это как с ярмарочными мероприятиями, так и отпускной-гостевой порой. «Я очень люблю ярмарки, потому что это, в первую очередь, всегда общение с людьми. Покупателям интересны мои куколки, «кукольные» истории, - говорит собеседница. - Также в летнюю пору к местным жителям приезжает много гостей. Не успеваю справляться с заказами, а впереди еще Маргаритинская ярмарка, на которую я готовлю 600-700 кукол и представлю их на бесплатной площади, которую запросила через региональное министерство экономического развития. Другие пиковые нагрузки приходятся на предновогодние праздники и 8 Марта».

В планах Натальи - привлечение сезонных работников, но поскольку она человек обстоятельный и ответственный, то для приглашения и оформления людей надо все продумать и просчитать, - сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области».