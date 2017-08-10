Температура воздуха ночью +11,+16°; днем +20,+25°, местами до +30°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 21 августа, 12:34
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/21/52437.html
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21 августа в Поморье пройдёт небольшой дождь
Переменная облачность. Местами дождь, гроза; ночью туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с, местами порывы 10-13 м/с.
Температура воздуха ночью +11,+16°; днем +20,+25°, местами до +30°, - сообщает Северное УГМС.
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