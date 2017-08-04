Патриарх Кирилл прибыл на Соловки

В аэропорту его встречали губернатор Архангельской области Игорь Орлов и наместник Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Порфирий.

По традиции визит Святейшего на Соловки проходит в дни памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Патриарх Кирилл совершит славление у мощей соловецких святых и возглавит всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком храме.

В рамках визита на Соловки Предстоятель Русской Православной Церкви осмотрит реставрируемые объекты Спасо-Преображенского монастыря, проведёт заседание Патриаршего попечительского совета, где будут обсуждаться вопросы восстановления монастырского комплекса, в том числе реставрации объектов культурного наследия, развития инфраструктуры сельского поселения.

21 августа Святейший Патриарх Кирилл побывает в Голгофо-Распятском и Троицком скитах на острове Анзер.