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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/20/52432.html

Общество

Патриарх Кирилл прибыл на Соловки

Патриарх Кирилл прибыл на Соловки
фото с сайта правительства Архангельской области
В аэропорту его встречали губернатор Архангельской области Игорь Орлов и наместник Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Порфирий.

По традиции визит Святейшего на Соловки проходит в дни памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Патриарх Кирилл совершит славление у мощей соловецких святых и возглавит всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком храме.

В рамках визита на Соловки Предстоятель Русской Православной Церкви осмотрит реставрируемые объекты Спасо-Преображенского монастыря, проведёт заседание Патриаршего попечительского совета, где будут обсуждаться вопросы восстановления монастырского комплекса, в том числе реставрации объектов культурного наследия, развития инфраструктуры сельского поселения.

21 августа Святейший Патриарх Кирилл побывает в Голгофо-Распятском и Троицком скитах на острове Анзер.

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