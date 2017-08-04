Местами грозы, днем ливни. Ветер южных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха днем +23,+28°, сообщает Севметео.
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Воскресенье, 20 августа, 14:44
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/20/52431.html
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В Поморье прогнозируется дождь и ветер
Сегодня в регионе будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов области небольшие и умеренные дожди.
Местами грозы, днем ливни. Ветер южных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха днем +23,+28°, сообщает Севметео.
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