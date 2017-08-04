На Соловках планируют реконструировать местный аэропорт

На совещании, состоявшемся сегодня в посёлке Соловецкий, обсудили перспективы реконструкции местного аэропорта. Состояние взлётно-посадочной полосы и аэропорта Соловков не соответствует современным нормам и требованиям. Здание аэровокзала технически устарело.

Для повышения качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов планируется построить искусственную взлётно-посадочную полосу длиной от 1,5 до 2 километров и новый пассажирский терминал. Стоимость работ оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

Строительство полосы, которая находится в федеральной собственности, планируется осуществить за счёт федерального бюджета, а здание пассажирского терминала – за счёт средств частного инвестора. Эти работы должны получить соответствующее заключение ЮНЕСКО.

Как рассказал генеральный директор ОАО «Аэропорт «Архангельск» Ваге Петросян, в настоящее время проводится конкурс по выбору проектной организации для проведения оценки возможности расширения и удлинения взлётно-посадочной полосы. По итогам будет подготовлено техническое задание для разработки проектной документации, - сообщает пресс-служба правительства области.

Участники совещания обсудили возможности строительства и сроки предстоящих работ с учётом проведения оценки воздействия строительства на историко- культурный комплекс архипелага.

– Вопросы безопасности полётов и комфортного обслуживания пассажиров очень актуальны для Соловков. Сегодня есть большая уверенность, что этот проект будет реализован, – заявил губернатор Игорь Орлов. – Есть хорошие перспективы провести комплекс работ для расширения взлётно-посадочной полосы для принятия современных воздушных судов большей, чем позволяет существующаяя ВПП, вместимости. Предстоит несколько месяцев напряжённого труда, чтобы обеспечить все предпроектные решения и начать строительство в ближайшей перспективе.