Новости дня

Патриарх Кирилл прибыл на Соловки

В Поморье прогнозируется дождь и ветер

На Соловках планируют реконструировать местный аэропорт

МЧС сообщает, что в Поморье завершился купальный сезон

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 20 августа, 14:44

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/19/52430.html

Общество

На Соловках планируют реконструировать местный аэропорт

На Соловках планируют реконструировать местный аэропорт
Фото пресс-службы правительства области
На совещании, состоявшемся сегодня в посёлке Соловецкий, обсудили перспективы реконструкции местного аэропорта. Состояние взлётно-посадочной полосы и аэропорта Соловков не соответствует современным нормам и требованиям. Здание аэровокзала технически устарело.

Для повышения качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов планируется построить искусственную взлётно-посадочную полосу длиной от 1,5 до 2 километров и новый пассажирский терминал. Стоимость работ оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

Строительство полосы, которая находится в федеральной собственности, планируется осуществить за счёт федерального бюджета, а здание пассажирского терминала – за счёт средств частного инвестора. Эти работы должны получить соответствующее заключение ЮНЕСКО.

Как рассказал генеральный директор ОАО «Аэропорт «Архангельск» Ваге Петросян, в настоящее время проводится конкурс по выбору проектной организации для проведения оценки возможности расширения и удлинения взлётно-посадочной полосы. По итогам будет подготовлено техническое задание для разработки проектной документации, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Участники совещания обсудили возможности строительства и сроки предстоящих работ с учётом проведения оценки воздействия строительства на историко- культурный комплекс архипелага.

– Вопросы безопасности полётов и комфортного обслуживания пассажиров очень актуальны для Соловков. Сегодня есть большая уверенность, что этот проект будет реализован, – заявил губернатор Игорь Орлов. – Есть хорошие перспективы провести комплекс работ для расширения взлётно-посадочной полосы для принятия современных воздушных судов большей, чем позволяет существующаяя ВПП, вместимости. Предстоит несколько месяцев напряжённого труда, чтобы обеспечить все предпроектные решения и начать строительство в ближайшей перспективе.

Вчера 20:41

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Патриарх Кирилл прибыл на СоловкиСегодня 13:00

В Поморье прогнозируется дождь и ветерСегодня 11:29

В Архангельске на стадионе "Динамо" прошла эстафета полицейских и росгвардейцевВчера 17:07

19 августа в Поморье ожидается небольшой дождьВчера 07:23

Арестованная глава Котласского района больше не БральнинаПозавчера 17:31
2 комментария

Общество

Патриарх Кирилл прибыл на СоловкиСегодня 13:00

В Поморье прогнозируется дождь и ветерСегодня 11:29

МЧС сообщает, что в Поморье завершился купальный сезонВчера 20:35

В Архангельске на стадионе "Динамо" прошла эстафета полицейских и росгвардейцевВчера 17:07

В Поморье проходит крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше – в Лявлю»Вчера 11:57

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Патриарх Кирилл прибыл на Соловки

В Поморье прогнозируется дождь и ветер

МЧС сообщает, что в Поморье завершился купальный сезон

В Архангельске на стадионе "Динамо" прошла эстафета полицейских и росгвардейцев

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июле 2017 года

Выручка ГК «Титан» и его дочерних структур за 2016 г. увеличилась на 21%

Юрков поддержал инициативу «Единой России» о проверке обращений обманутых дольщиков

Оператор харвестера ГК «Титан» стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»

На форуме "Команда 29" корпорация развития области проведет образовательную программу

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

«Политическая львица»: Елена Вторыгина отмечает юбилей

Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной таблички

Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского района

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

В Северодвинске пропал молодой человек

На Кузнечевском мосту на проезжую часть упал столб

В Северодвинске осы оккупировали балкон многоэтажки

Архангельская фирма грузоперевозок задолжала налоговой 27 миллионов рублей

В Северном округе Архангельска отключат холодную воду

На Соловках появилась детская команда по хоккею с мячом «Юнги»

Спортсменки из Архангельска победили на первенстве России по пляжному волейболу

САФУ может оценивать выполнение нормативов ГТО

В Архангельске прошел полуфинал Кубка региона по футболу

На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru