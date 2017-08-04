В Архангельске на стадионе "Динамо" прошла эстафета полицейских и росгвардейцев

Сотрудники правоохранительных органов бегали, прыгали через препятствия, собирали и разбирали пистолет Макарова, стреляли из пневматической винтовки и на скорость меняли колесо у служебного УАЗика. Победителями стала команда УВД Архангельска, которая обогнала даже сотрудников ОМОН.

Последние несколько лет архангельские соревнования посвящены памяти бойцов ОМОН Сергея Калмыкова и Алексея Митрофанова, которые погибли на Северном Кавказе.

— Каждый этап по-своему сложен, но, наверное, самый трудный — это беговой. Нужно очень быстро пробежать 800 метров, поэтому на него ребят отбирали более тщательно, тщательнее готовились. Так, мы в течение полтора месяцев занимались подготовкой к этим соревнованиям, — рассказал майор внутренней службы, начальник отделения профессиональной подготовки УВД по Архангельску Андрей Конюхов.

По его словам, также достаточно трудным оказался и участок эстафеты, где приходится бежать вместе со служебной собакой, - сообщает портал "Регион 29".