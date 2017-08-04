В Поморье проходит крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше – в Лявлю»

Традиционный крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше – в Лявлю» по местам захоронений жертв политических репрессий пройдет в Архангельской епархии 19 августа.

Он начался в 10:30 с литии у храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Новинки Приморского района. Оттуда верующие на своих машинах и приходских автобусах отправятся по намеченному маршруту.

Первая остановка будет на площадке в Черном Яре перед поклонным креста в память о раскулаченных Северного края. Затем возле еще одного креста напротив опытной базы САФУ состоится лития в память о расстрелах 1937-38 годов. Пешеходный этап крестного хода пройдет до поклонного креста у Псаревского кладбища, где совершат литию в память о расстрелах 1943-1950 годов.

Завершится крестный ход молебном новомученикам около Успенской церкви в деревне Новинки, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.