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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/19/52425.html

Общество

В Поморье проходит крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше – в Лявлю»

В Поморье проходит крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше – в Лявлю»
Традиционный крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше – в Лявлю» по местам захоронений жертв политических репрессий пройдет в Архангельской епархии 19 августа.

Он начался в 10:30 с литии у храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Новинки Приморского района. Оттуда верующие на своих машинах и приходских автобусах отправятся по намеченному маршруту.

Первая остановка будет на площадке в Черном Яре перед поклонным креста в память о раскулаченных Северного края. Затем возле еще одного креста напротив опытной базы САФУ состоится лития в память о расстрелах 1937-38 годов. Пешеходный этап крестного хода пройдет до поклонного креста у Псаревского кладбища, где совершат литию в память о расстрелах 1943-1950 годов.

Завершится крестный ход молебном новомученикам около Успенской церкви в деревне Новинки, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии. 

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