Ветер южных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +22,+27°; на северо-востоке ночью +8,+13°, днем +18,+23°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Архангельская фирма грузоперевозок задолжала налоговой 27 миллионов рублей
19 августа в Поморье ожидается небольшой дождь
В "Малых Корелах" провели экскурсию для незрячих
Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина
|
Суббота, 19 августа, 05:41
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/19/52419.html
|
19 августа в Поморье ожидается небольшой дождь
Переменная облачность. Местами дождь, небольшой дождь, гроза, ночью туман.
Ветер южных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +22,+27°; на северо-востоке ночью +8,+13°, днем +18,+23°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Арестованная глава Котласского района больше не БральнинаВчера 17:31
В Поморье из-за ремонта изменится расписание поездовВчера 14:56
80 лучших людей Архангельской области: Борис ЦенциперВчера 13:32
В Архангельске терминал около МРВ с опозданием, но демонтируютВчера 12:23
18 августа в Поморье ожидается прохладная погода, возможен дождь Вчера 08:40
Общество
В "Малых Корелах" провели экскурсию для незрячихВчера 17:34
В городском парке Новодвинска появились новые скамейкиВчера 17:01
В Поморье приехала американский профессор Дарра ГолдштейнВчера 16:06
В Поморье из-за ремонта изменится расписание поездовВчера 14:56
22 августа в Архангельске пройдут гуляния, посвящённые Дню государственного флагаВчера 13:43
В "Малых Корелах" провели экскурсию для незрячих
В городском парке Новодвинска появились новые скамейки
В Поморье приехала американский профессор Дарра Голдштейн
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июле 2017 года
Выручка ГК «Титан» и его дочерних структур за 2016 г. увеличилась на 21%
Юрков поддержал инициативу «Единой России» о проверке обращений обманутых дольщиков
Оператор харвестера ГК «Титан» стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»
На форуме "Команда 29" корпорация развития области проведет образовательную программу
Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина
«Политическая львица»: Елена Вторыгина отмечает юбилей
Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной таблички
Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского района
Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета
Архангельская фирма грузоперевозок задолжала налоговой 27 миллионов рублей
В Северном округе Архангельска отключат холодную воду
В Вилегодском районе мама и дочка пострадали в ДТП
В Архангельске полицейскими раскрыт угон автомобиля
В Плесецком районе мужчина отправился в колонию за истязание сына
На Соловках появилась детская команда по хоккею с мячом «Юнги»
Спортсменки из Архангельска победили на первенстве России по пляжному волейболу
САФУ может оценивать выполнение нормативов ГТО
В Архангельске прошел полуфинал Кубка региона по футболу
Рисунки архангельских школьников отправились в космос
Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд
В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви
Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов
Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru