В "Малых Корелах" провели экскурсию для незрячих

Читатели Архангельской областной специальной библиотеки для слепых посетили второе в этом году этнографическое занятие «Деревянная храмовая архитектура».

Первым пунктом экскурсии стал дом Пухова в музее «Малые Корелы». Занятие проходило в его хозяйственной части на специализированной выставке «Рублено топором», где экскурсантов ждали удивительные макеты северных храмов и колоколен (автор работ – Михаил Бестужев из Онеги).

Экскурсовод Анна Тропина рассказала о принципах деревянного безгвоздевого зодчества. Участникам представилась возможность на ощупь понять принцип рубки «в чашу» и «в лапу», узнать, что такое деревянная черепица (лемех) и как она крепится к главке.

—В экскурсии принимали участие 22 человека. Всем без исключения понравилось, – рассказала организатор поездки, главный библиотекарь АОСБС Елена Ботева, – Мероприятия такой направленности – первая в Архангельске практическая реализация экскурсионной работы с маломобильной группой посетителей. Такой опыт будет полезен и для других учреждений культуры региона.

Из дома Пухова участники отправились в Вознесенскую церковь, построенную в 1669 году. Экскурсанты ознакомились с наружным декором храма на крыльце, а затем гостей ждала встреча с внутренним убранством церкви.

—От экскурсии я в восторге! Можно было всё потрогать руками. Под рассказ экскурсовода я смогла все представить. Спасибо! Такие экскурсии надо обязательно делать для незрячих, – рассказывает одна из участниц поездки Клера Яшнева.

По словам сотрудников музея «Малые Корелы», работа с маломобильной группой посетителей очень полезна, повышает квалификацию и даёт заряд положительных эмоций. В ближайших планах у библиотеки для слепых провести ещё одну экскурсию в музей деревянного зодчества и организовать посещение кирхи в Архангельске, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.