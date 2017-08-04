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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/18/52417.html

Общество

В городском парке Новодвинска появились новые скамейки

В городском парке Новодвинска появились новые скамейки
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
Архангельская область активно включилась в реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «Парки малых городов».

В 2017 году планируется выполнить благоустройство 180 дворовых территорий. Общая стоимость запланированных работ составляет 202,1 миллиона рублей.

Новодвинский парк – шестой в области, где мероприятия по благоустройству в рамках выделенных на 2017 год средств уже завершены. 18 августа комиссия принимала проделанную работу.

В рамках благоустройства парка выполнены ремонт тротуара, ведущего к детскому игровому комплексу «Кремлёвская стена», и обустройство дополнительного входа. Установлены скамейки и урны. За счет внебюджетных источников оборудовано освещение.

Объём финансового обеспечения на реализацию мероприятия составил 945 255 рублей. Доля федерального бюджета составила 796 667 рублей, областного – 140 588 рублей. Ещё 8 000 рублей выделила городская казна.

—В ходе проведения аукциона на выполнение работ были сэкономлены средства в размере 108 тысяч рублей, которые будут направлены на обустройство в парке детской площадки, – сообщил глава Новодвинска Сергей Андреев.

По его словам, благоустройство города бумажников продолжится в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы», - сообщает пресс-служба правительства области. 

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