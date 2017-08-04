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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/18/52416.html

Общество

В Поморье приехала американский профессор Дарра Голдштейн

В Поморье приехала американский профессор Дарра Голдштейн
Фото Артема Келарева
В Архангельск гастрономическим туром приехала американский профессор русского языка и литературы Дарра Голдштейн.

Дарра приехала в Архангельск, чтобы попробовать и научиться готовить традиционные северные блюда. Она очарована русским языком, культурой и кухней уже почти 40 лет, со времени учёбы в Стэнфорде, - пишет ИА "Регион 29".

— Я всегда готовлю русский пир для моих студентов, — рассказала американская гостья журналистам на чаепитии в областном туристско-информационном центре. — Это очень важная часть каждого курса. Они всегда остаются в полном восторге, но единственное, что они не хотят есть — это холодец. Так что я стала заменять его заливной рыбой, она более знакомая.

Те знания, умения и, несомненно, — вкусовые ощущения, — которые Дарра Голдштейн получит в путешествиях по Архангельской, а также Мурманской, Владимирской областях и Карелии, станут материалом для новой книги. Её Дарра планирует выпустить в 2019 году. Уже и название есть.

— Я не уверена, что издательство примет это название, но у меня есть идея назвать книгу «За северным ветром», — рассказала профессор. — Я читала греческих географов Геродота и Плиния, которые описывали утопическое место за северным ветром, Гиперборею. Русские географы считали, что оно находится на Кольском полуострове. И я решила, что, как у лука, нужно снять слои, и добраться до самого вкусного: надо снять все некрасивые слои о том, что Россия — наш враг, и найти красоту внутри. Кухня — это тоже красота. Через еду можно связаться с людьми, лучше понять культуру. 

По словам Дарры Голдштейн, большинство её соотечественников считают, что русская и, в частности, северная кухня — очень тяжёлая и плохо перевариваемая. А ещё людям Запада не хватает в ней остроты и пряности. Так что Дарра, наверное, — скорее исключение.

Сама же американка без ума от морошки: у неё даже глаза горят, когда она говорит о северной ягоде.

— Для меня это такая редкость! Я просто в восторге, что она уже спеет, — рассказала Дарра. — А из блюд я очень люблю кулебяку с сёмгой. И соления, и квашение. Всё это у нас сейчас очень модно. Я хочу изучить, как хорошо мочить арбуз, помидоры. У нас не мочат овощи и фрукты. 

С 17 по 27 августа Дарру Голдштейн ждёт насыщенная и сытная программа в Архангельской области. Она научится печь козули и варить кислушки — суп со щавелем, — а затем из областной столицы отправится в районы, чтобы продолжить пробовать Север на вкус. В Кимже её ждут щи и шаньги, и чёрный пирог, в Каргополе — баранки в виде традиционной тетерки, в Ошевенске — картошка с рыбой и разносолы, в Пежме — окрошка с сухими грибами, блины с припёком и сбитень.

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