В Поморье из-за ремонта изменится расписание поездов

В связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на станции Ломовое и на перегоне Лиственничный – Ломовое, изменится расписание ряда поездов дальнего следования:

поезд № 117 Архангельск – Москва отправится из Архангельска 29 августа на 5 минут раньше действующего расписания – в 7.20 вместо 7.25. На станциях Исакогорка и Ломовое он будет делать остановки на 3 – 8 минут раньше действующего расписания;

поезд № 115 Северодвинск – Москва отправится из Северодвинска 28 августа также на 5 минут раньше действующего расписания – в 6.35 вместо 6.40, и будет останавливаться на станциях Исакогорка и Ломовое также на 3 – 8 минут раньше расписания;

поезд № 385 Архангельск – Адлер, отправлением из Архангельска 29 августа, будет прибывать и отправляться со станций на участке от Холмогорской до Няндомы на 1 – 12 минут позже расписания;

поезд № 188 Новороссийск – Архангельск, отправлением из Новороссийска 25 августа, прибудет на станцию Исакогорка и отправится далее на 3 минуты позже. В Архангельск этот поезд прибудет также на 3 минуты позже;

поезд № 262 Адлер – Архангельск, отправлением из Адлера 26 августа, сделает остановку на станции Исакогорка на 3 минуты позже расписания, в Архангельск он также прибудет на 3 минуты позже расписания;

поезд № 16 Москва – Архангельск, отправлением из Москвы 27,28 августа, пройдет по измененному расписанию от Обозерской до Архангельска, куда прибудет на 3 часа 50 минут позже расписания;

поезд № 372/371 Котлас – Архангельск, отправлением из Котласа 27, 28 августа, проследует по измененному расписанию от Обозерской до Архангельска, куда прибудет на 33 минуты позже действующего расписания.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».