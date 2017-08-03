22 августа в Архангельске пройдут гуляния, посвящённые Дню государственного флага

Праздничные мероприятия начнутся в 13:00 часов с велопробега по маршруту набережная Северной Двины–площадь Мира–Красная пристань.
Затем на площади Мира у Вечного огня региональный центр патриотического воспитания развернёт интерактивную площадку.
Жители и гости областного центра смогут принять участие в акции «Мы – граждане России», познакомиться с проектом «Дом со звездой», подержать в руках современное и историческое оружие, поучаствовать в викторине. Здесь же будут раздавать ленточки цветов российского флага.
В 15:00 стартует танцевальный флешмоб, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.