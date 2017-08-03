22 августа в Архангельске пройдут гуляния, посвящённые Дню государственного флага С флагами России вдоль Северной Двины проедут юнармейцы, представители патриотических клубов, волонтёры, лидеры молодежных объединений и все желающие. Праздничные мероприятия начнутся в 13:00 часов с велопробега по маршруту набережная Северной Двины–площадь Мира–Красная пристань. Затем на площади Мира у Вечного огня региональный центр патриотического воспитания развернёт интерактивную площадку. Жители и гости областного центра смогут принять участие в акции «Мы – граждане России», познакомиться с проектом «Дом со звездой», подержать в руках современное и историческое оружие, поучаствовать в викторине. Здесь же будут раздавать ленточки цветов российского флага. В 15:00 стартует танцевальный флешмоб, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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