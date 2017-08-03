Архангелогородцев приглашают принять участие в съемках фильма "Хождение по мукам"

Агентство по подбору актёров LANPROM ищет массовку для съёмок. Фильм «Хождение по мукам» планируют выпустить в октябре 2017 года – к столетию революции.
Режиссёром телесериала стал заслуженный деятель искусств РФ Константин Худяков. В проекте занята целая плеяда знаменитых современных российских актёров.
Главных героинь – сестёр Дарью и Екатерину Булавиных – исполняют Анна Чиповская и Юлия Снегирь, а поэта-революционера Алексея Бессонова, в которого они обе влюблены, – Антон Шагин. Также к сериале играют Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин, Светлана Ходченкова, – словом, сплошь звёзды, сообщает ИА Регион29.
Съёмочной группе нужны:
- капитан парохода;
- матросы на пароходе;
- официанты в ресторане (имеющие опыт такой работы);
- пассажиры парохода (мужчины и женщины, два ребёнка (рост 100-130 сантиметров, лучше брат с сестрой);
- матросы и грузчики на пристани;
- пассажиры на пристани;
- пианист, который свободно играет и может импровизировать (возраст 40-60 лет).
Публика должна быть «солидной», разного возраста. Женщины – с натуральными длинными волосами, а также без татуажа бровей и маникюра «шеллак» и без татуировок. Мужчины разыскиваются преимущественно с удлинёнными стрижками, но готовые постричься. Усы и бороды – приветствуются.
Бессонов не оеволюционер а декадент