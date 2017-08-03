Архангелогородцев приглашают принять участие в съемках фильма "Хождение по мукам"

21 и 22 августа в Архангельске пройдут съёмки массовых сцен для 12-серийной телевизионной экранизации эпопеи Алексея Толстого.

Агентство по подбору актёров LANPROM ищет массовку для съёмок. Фильм «Хождение по мукам» планируют выпустить в октябре 2017 года – к столетию революции.

Режиссёром телесериала стал заслуженный деятель искусств РФ Константин Худяков. В проекте занята целая плеяда знаменитых современных российских актёров.

Главных героинь – сестёр Дарью и Екатерину Булавиных – исполняют Анна Чиповская и Юлия Снегирь, а поэта-революционера Алексея Бессонова, в которого они обе влюблены, – Антон Шагин. Также к сериале играют Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин, Светлана Ходченкова, – словом, сплошь звёзды, сообщает ИА Регион29.

Съёмочной группе нужны:

капитан парохода;

матросы на пароходе;

официанты в ресторане (имеющие опыт такой работы);

пассажиры парохода (мужчины и женщины, два ребёнка (рост 100-130 сантиметров, лучше брат с сестрой);

матросы и грузчики на пристани;

пассажиры на пристани;

пианист, который свободно играет и может импровизировать (возраст 40-60 лет).

Публика должна быть «солидной», разного возраста. Женщины – с натуральными длинными волосами, а также без татуажа бровей и маникюра «шеллак» и без татуировок. Мужчины разыскиваются преимущественно с удлинёнными стрижками, но готовые постричься. Усы и бороды – приветствуются.

Оставить свою заявку можно здесь.