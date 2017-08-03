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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/18/52406.html

Общество

В Архангельске терминал около МРВ с опозданием, но демонтируют

В Архангельске терминал около МРВ с опозданием, но демонтируют
Фото пресс-службы администрации Архангельска
До 1 сентября земельный участок на МРВ должен быть полностью освобожден от инженерных коммуникаций и самого объекта, об этом гласит соглашение между администрацией города и собственником объекта.

"Работы идут с опозданием,  но уже видно результат: убраны сети внутри здания, заканчивается демонтаж фасада. Собственнику направлена претензия для побуждения его к увеличению темпов работ и соблюдению установленных сроков. Городскими властями осуществляется регулярный контроль за проводимыми работами",  - отметил Михаил Елагин, директор департамента градостроительства.

Что касается терминала № 2, то с собственником подписан договор аренды земельного участка для завершения строительства сроком на 3 года, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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