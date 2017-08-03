В Архангельске терминал около МРВ с опозданием, но демонтируют

До 1 сентября земельный участок на МРВ должен быть полностью освобожден от инженерных коммуникаций и самого объекта, об этом гласит соглашение между администрацией города и собственником объекта.

"Работы идут с опозданием, но уже видно результат: убраны сети внутри здания, заканчивается демонтаж фасада. Собственнику направлена претензия для побуждения его к увеличению темпов работ и соблюдению установленных сроков. Городскими властями осуществляется регулярный контроль за проводимыми работами", - отметил Михаил Елагин, директор департамента градостроительства.

Что касается терминала № 2, то с собственником подписан договор аренды земельного участка для завершения строительства сроком на 3 года, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.