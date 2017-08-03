На Новгородском проспекте появились новые фонари с современными светильниками

В шести округах областного центра в этом году ведется строительство 21 участка линий наружного освещения.

Ряд объектов проинспектировал директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин.

- В Ломоносовском, Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском округах, округе Майская горка и Варавино-Фактория ведется работа по строительству новых линий. На 16 объектах работы уже завершены, другие в работе. Общая сумма выделенных средств – 40 млн. рублей, - отметил Петр Чечулин.

Первая остановка – участок по пр. Новгородскому от ул. Выучейского до ул. Урицкого. Радуют глаз новые столбы с современными эргономичными светильниками.Протяженность нового освященного участка более одного км.

На участке ул. Нагорная от ул. Гайдара до ул. Тимме работы по установке светильников уже завершены и вскоре на улице в вечернее время зажгутся огни.

Уже введен в эксплуатацию новый участок линии наружного освещения на Маймаксанском шоссе. Долгое время там вообще не было освещения, а теперь дорогу освещают фонари, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Самым большим по протяженности участком - 1800 м, на котором появится уже в этом году новая линия освещения, станет объект в округе Майская горка – фонари зажгутся на участке ул. Ленина от пр. Ленинградского до Объездной дороги.