Пинега с размахом отметит 880-летий юбилей

19 августа, Пинега отметит 880-летний юбилей. Одним из ярких событий праздника станет шествие «Пинега вчера, сегодня, завтра», в котором примут участие местные творческие объединения и трудовые коллективы, а также приглашенные артисты.

О страницах истории старинного села поведает театрализованное представление «Пинега в веках».

Вся территория села поделится на «городские площади», где каждый найдёт себе развлечение по вкусу и занятие по душе.

В «Купеческом дворике» выступит Пинежский народный хор, зрителям предложат поучаствовать в чаепитии и узнать о пинежских чайных традициях. На площадке «Игры старого города» пройдут соревнования по городкам, напольным шашкам, шахматам, народным играм.

Желающие смогут проверить свои знания по истории, культуре, природе Пинеги, испытать себя в конкурсах «Пинежского квеста».Кроме того, в рамках праздника будут подведены итоги творческих конкурсов, народные мастера представят свои изделия в праздничных торговых рядах, а танцевальный марафон, который продлится до самого утра, будет украшен зрелищным фейерверком на берегу Пинеги, - сообщает пресс-служба регионального правительства.