Ветер юго-западный и южный 2-7 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +19,+24°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 18 августа, 15:07
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/18/52399.html
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18 августа в Поморье ожидается прохладная погода, возможен дождь
Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, туман. Днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза, ливень.
Ветер юго-западный и южный 2-7 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +19,+24°, - сообщает Северное УГМС.
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