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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/17/52397.html

Общество

В Коноше прошли масштабные учения УФСИН по поиску беглецов

В Коноше прошли масштабные учения УФСИН по поиску беглецов
Фото пресс-службы регионального УФСИН
На базе исправительной колонии № 28 (п. Ерцево, Коношский район) прошли тактико-специальные учения по розыску и задержанию особо опасных преступников, совершивших побег из-под охраны.

По легенде ТСУ четверо отбывающих наказание путем подкопа сбежали из колонии. При обнаружении случившегося по тревоге был поднят весь личный состав учреждения, а также ближайших подразделений Вельского района. В управлении ФСИН по Архангельской области был сформирован штаб, который координировал действия личного состава при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В масштабном тактическом учении приняли участие почти 200 человек, 25 служебных собак и 30 единиц автотранспорта. В сводный отдел кроме сотрудников ИК-14, ИК-28, СИЗО-3 вошли представители полиции и прибывшие сотрудники Управления по конвоированию УФСИН России по Вологодской области.

Двое преступников были обнаружены сводным отделом Южной оперативной зоны УФСИН практически сразу. Другая пара скрылась в лесном массиве и спряталась в заброшенном доме. С беглецами начали вести переговоры, но они не дали положительного результата. Руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении спецоперации по задержанию злоумышленников. Она была проведена совместными усилиями сотрудников сводного отдела и бойцов отряда специального назначения УФСИН. Действия групп были скоординированы, все работали слаженно, это позволило провести специальную операцию быстро.

Учения прошли успешно, осужденные были найдены и доставлены в место отбывания наказания. Поставленные задачи тактико-специального учения выполнены в полном объеме, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

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