Жители Новодвинска "зажгли" под песни 70-х

16 августа в парке Новодвинска прошла первая тематическая вечеринка из проекта «Пять вечеров», посвящённая 70-м годам прошлого столетия.

К семи часам вечера около обновлённой сцены парка собрались горожане. Творческие коллективы исполнили для горожан ностальгические песни, для желающих была организована дискотека.

В парке работали выставки: «Легенды нашего кино», "Кумиры кино", посвящённые выдающимся актёрам отечественного кинематографа, с уникальными фотооткрытками из домашнего архива читателей.

На ретро-выставке «Кружатся диски…» представлены виниловые диски с композициями известных групп и звёзд эстрады. А фотосессия с горном, барабаном, в пионерском галстуке помогла многим вспомнить время красных пилоток и вымпелов.

- Для кого-то 70-е годы – это годы юности, для кого-то совершенно незнакомое время, – отметила пришедшая на праздник с мужем горожанка Юлия Билева. – Но все мы сегодня погрузились в атмосферу советского времени. К тому же, именно в 1977 году наш населённый пункт получил статус города. Очень занимательно вспомнить или узнать чем и как жили сограждане того времени, какие были цены на различные товары, музыкальные предпочтения, кумиры, предметы обихода.

Проект «Пять вечеров» будет продолжен с 17 по 20 августа. Например, вечер четверга посвящён 80-м годам, эпохе диско, блеска и эпатажа, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.