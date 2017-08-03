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Участники «Арктического плавучего университета» во время экспедиции обнаружили сферолиты с острова Чампа

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/17/52395.html

Общество

Участники «Арктического плавучего университета» во время экспедиции обнаружили сферолиты с острова Чампа

Участники «Арктического плавучего университета» во время экспедиции обнаружили сферолиты с острова Чампа
Фото пресс-службы САФУ
Константин Зайков, руководитель экспедиции «Арктический плавучий университет», рассказал об уникальных находках, сделанных ее участниками.

«Мы обнаружили объект эпохи первого этапа активного освоения Земли Франца-Иосифа (это конец 19 — начало 20 века) в более-менее нормальном состоянии. Это остатки базы Болдуина 1901–1903 года. Там нашли фрагменты полевой американской посуды, которая использовалась членами экспедиции. Сейчас находки отправлены в Национальный парк „Русская Арктика“ для реконструкции.

Второй интересный артефакт, найденный нами, — это знаменитые сферолиты или конкреции. Сферолиты — это круглые шары, которые ассоциируются с островом Чампа. Мы обнаружили идентичные шары на соседнем острове Хейса, это очень интересное и важное открытие. Оно говорит о том, что остров Чампа — это продолжение того горного массива, который расположен на острове Хейса и у них общая геология. Сейчас мы договариваемся с нацпарком „Русская Арктика“ о передаче этих артефактов в геологический музей САФУ, чтобы он имел в своих запасах такие уникальные находки, которые будут интересны молодым ученым, студентам и горожанам. Сферолиты уникальны тем, что у них почти идеальная сферическая форма. Создается впечатление, что их сделал человек, но по-настоящему это камни, которым много-много тысяч лет. Они образовались путем кристаллизации и последующего намагничивания на кристалл песчинок. Эти песчинки затвердевают и образуют сферическую форму, достаточно плотную. Сферолиты похожи на пулю или ядро для гладкоствольного ружья или пушки. Мы находили шары разного размера. Их обнаружили совершенно случайно наши студентки из лаборатории биомониторинга во время закладки разреза. Это действительно интересный геологический клад. Самые же большие шары, в человеческий рост, как известно, находятся на острове Чампа.

Кроме того, важен еще третий артефакт, о котором не говорили много. Мы снова обнаружили в Арктике следы палеофауны в районе земли Александры, в бухте Топографов. Там найдены остатки растительности юрского периода — ее следы на камне. К сожалению, камни были большие, поэтому мы не смогли взять их с собой».

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