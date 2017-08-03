Северяне напишут краеведческий диктант в честь 80-летия области

В честь 80-летия Архангельской области в библиотеках Поморья организуют краеведческий диктант для всех желающих.

Диктант пройдёт 19 сентября в библиотеках региона в рамках сетевой культурно-просветительской акции «День краеведческих знаний», которая в этом году посвящена 80-летию Архангельской области.

Принять участие в диктанте может любой житель области в возрасте от 14 лет и старше.

Площадками для проведения диктанта станут 66 библиотек из 16 районов и пяти городов Поморья. Центральная площадка в Архангельске – актовый зал областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова, - сообщает пресс-служба правительства области.

Организаторы сообщают, что участники диктанта получат одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые включают 30 вопросов по истории, географии, экономике, природе, этнографии и литературе Архангельской области.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 19 октября в библиотеке им. Н.А. Добролюбова.

Контакты организационного комитета: электронная почта: frolova@aonb.ru, телефон: (8182) 65-20-47.