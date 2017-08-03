Глава Архангельска проехал на автобусе №60 от "Сульфата" до МРВ

Глава города Игорь Годзиш продолжает поездки на общественном транспорте. На этот раз объектом проверки выбрали окраинный маршрут № 60, вывозящий пассажиров из микрорайона Первых пятилеток. Время поездки было выбрано самое "пиковое" - восемь утра, когда автобусы забиты под завязку.

- Скажу сразу, что лично убедился в обоснованности тех мнений и жалоб людей в части пассажироперевозок, что поступают к нам в администрацию города, - поделился своими впечатлениями от поездки Игорь Викторович. - В частности, нельзя сказать, что с утра стоит жаркая погода, но в салоне автобуса ужасная духота. К тому же примерно половину остановок мы проехали, не останавливаясь, на основании того, что кондуктор просто спрашивала: есть ли выходящие. Если никто из пассажиров выходить не собирался, мы проезжали мимо остановки. Не знаю, кто спрашивал при этом у входящих - хотят ли они сесть в этот автобус и поехать на нем. Все остановки объявляются именно в таком режиме: если ли выходящие, при этом следующая остановка не объявляется. Пассажиру приходится кричать, где он выходит, что в корне неправильно. А если человек впервые в нашем городе либо едет в незнакомый район, ему будет сложно сориентироваться и придется в спешке пробираться через тесный салон к выходу.

Глава города также отметил тесноту салона пазика, при том, что автобус не был набит битком. Что касается интервала движения, стоять долго на остановке не пришлось, машины ходят довольно часто. На этом маршруте курсируют и микроавтобусы, но такой вариант был отвергнут сразу, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Игорь Годзиш заверил, что следующая его поездка будет в вечерний час пик, маршрут пока не определен, но скорей всего, это тоже будут окраины города, чтобы посмотреть, как автобус будет собирать пассажиров по центру города и вывозить их в спальные районы.

- Мы сегодня уже предприняли меры по наведению порядка в пассажирских перевозках: разыгрывается первый конкурс по трем маршрутам, согласно условиям, в центр города должны прийти порядка 26 низкопольных автобусов. Оставшиеся лоты будут разыгрываться в следующем году и принципиальная позиция администрации Архангельска – в городе нужны машины другого класса, - сказал Игорь Викторович.

Как сообщил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин, реорганизация перевозок проводится с учетом проведенного исследования пассажиропотока и необходимости замены подвижного состава.

- Конкурсы по отбору перевозчиков мы начинаем с первого лота, куда объединены маршруты № 11, 76 и 38. По результатам обследования прошлого года на 76-м маршруте в сутки перевозилось порядка 14 тысяч человек в будние дни и 12 тысяч человек в выходные. На 11-м маршруте – соответственно 7 тысяч и 6 тысяч пассажиров. 38-й - это островной маршрут, там перевозится до 400 человек в день. Данный лот сформирован именно с таким расчетом, что два окупаемых маршрута, на которые по требованиям конкурса должны зайти низкопольные автобусы (11-й и 76-й – это прибыльные кольцевые центральные маршруты), будут перекрывать убыточность 38-го. На острове остаются пазики. Работа по реорганизации пассажироперевозок будет продолжена. Из существующих сегодня 400 автобусов на 44 маршрутах должно остаться 320 машин, при этом 200-220 из них - среднего и большого класса вместимости, порядка 14 маршрутов будет ликвидированы, - пояснил Петр Чечулин.