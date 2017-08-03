В Плесецком районе принимают дома после капитального ремонта

17 августа специалисты министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области и регионального фонда капремонта приняли участие в приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, распложенных в посёлке Оксовский и селе Конёво Плесецкого района.

Без замечаний работы по ремонту крыши многоквартирного дома в Конёво по адресу: ул. Мира, д. 3.

В Оксовском по адресу Индустриальная, д. 12, выполненные работы приняты с небольшими замечаниями. Со слов представителя подрядчика, их устранят в трёхдневный срок.

Также в ходе проверки осмотрены объекты по адресам: посёлок Самодед, ул. Советская, д. 9 и посёлок Оксовский, ул. Индустриальная, д. 14 и д. 20. Ремонт на объектах находится в стадии завершения.

Нарушений технологии проводимых работ не выявлено, - сообщает пресс-служба областного правительства.