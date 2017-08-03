На форуме "Команда 29" была заложена капсула с письмом молодежи 2067 года

23 июня 1967 года участники областного комсомольского слёта на острове Мудьюг оставили послание для молодёжи 2017 года. Сама капсула времени, как и оригинал письма, считаются утраченными. Однако текст обращения сохранился благодаря публикациям в газетах того времени.

На минувшей неделе состоялась «Встреча поколений», где комсомольцы прошлых лет и сегодняшние активисты договорились заложить капсулу с посланием потомкам в Онеге после форума «Команда 29».

В новом послании молодые люди отразили главные направления развития Архангельской области, ценности и стремления современной молодёжи, дали напутствие своим ровесникам из 2067 года. Также в капсулу поместили флеш-накопитель с фотографиями участников «Команды 29».

Капсула заложена у здания городской администрации Онеги, - сообщает пресс-служба правительства области.