В планах архангельских яхтсменов перейти через Бискайский залив

Завершив экспедицию по Белому морю, члены клуба "Морские практики" отправились покорять новые морские просторы. Впереди переход через Бискайский залив.

В распоряжении клуба — парусная яхта «Джульетта», на которой они совершают экспедиции в самые разные уголки Мирового океана. Весной 2015 года путешественники завершили кругосветное плавание, оставив позади 65 163 морские мили, 66 стран, 5 континентов, Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий и Индийский океаны.

Обойдя вокруг света, по дороге к новым горизонтам яхтсмены возвращаются в полюбившиеся уголки земного шара. Позади недельный переход с Азорских островов к берегам Испании. Успешно уклонившись встречного ветра рядом с Пиренейским полуостровом путешественники добрались до самого крупного города Галисии — Виго, - сообщил шкипер клуба «Морские практики» Евгений Шкаруба.