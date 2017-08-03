Специалисты отреставрируют фасад Троицкого собора Антониево-Сийского мужского монастыря

Сейчас восстанавливают старую кирпичную кладку наружных стен. Далее предстоит кропотливая работа в притворе — там сильно пострадала кирпичная кладка сводов.

Затем мастера установят плиты на паперти, в притворе и основном помещении собора. Кроме того, будет сделана гидроизоляция полов храма. По плану предусмотрена система отопления по периметру храма, а в алтаре — теплые полы.

В октябре 2016 года министерство культуры РФ провело конкурс на реставрацию Троицкого собора, в котором победила компания «Лайм ПАРК». В декабре 2016 года специалисты поставили леса и перекрыли крышу притвора храма, в феврале 2017 года разобрали паперть и полы в притворе. Сам проект реставрации был выполнен в 2013 году ФГУП «Центральные научно-реставрационные мастерские» (ЦНРПМ, г. Москва).

Четырехстолпный пятиглавый Троицкий собор заложен в 1589 году по грамоте царя Федора Иоанновича, достроен 30 июля 1606 года и освящен в следующем году. В грамоте было предписано ставить храм «в воскресенскую меру, что в Девичьем монастыре, что у нас на Москве», за чем должен был следить присланный из столицы мастер Захар. Фактически строительство вела артель каменщиков из Вологды. Храм сочетает приемы зодчества новгородского (конструкция сводов на невысоких подпружных арках) и московского (аркатурные звенья в пряслах западной стены, широкий антаблемент ниже закомар). Средняя глава визуально доминирует над малыми благодаря размерам и декоративному оформлению (аркатурно-колончатый пояс). Примерно через 100 лет после постройки храм был перекрыт на четыре ската, тогда же была изменена форма центральной главы, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.