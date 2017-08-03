Архангельские ученые открыли неизвестную науке популяцию североамериканской жемчужницы

Ученые САФУ побывали в Канаде и США, где открыли неизвестную популяцию североамериканской жемчужницы, и снова отправились в путь – на Северо-Восток России. Всё это в рамках второго этапа ээкспедиции, посвященной сравнению эволюции и расселения животных в условиях экстремально холодного климата.

«Мы поставили себе задачу изучить обмен видами животных между территорией Евразии и Американским континентом. Как известно, в истории Земли случаются ледниковые периоды. При формировании, ледники „затаскивают“ в себя огромную массу воды и уровень мирового океана понижается. Это приводит к тому, что между континентами образуются сухопутные мосты, и один такой был в районе Берингии – Берингова пролива, который соединяет крайний северо-восток Евразии и крайний северо-запад Северной Америки. По этому мосту шел обмен фауной между двумя регионами. Поскольку оледенения происходили на Земле не раз, такой обмен также повторялся. Этот вопрос изучен крайне слабо из-за географической удаленности и труднодоступности данных территорий. Наш проект закроет это белое пятно», – рассказал заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики САФУ и автор научного проекта Иван Болотов.

Для проведения исследования ученые отбирают пробы моллюсков, насекомых и рыб в экспедициях. На первом этапе они побывали в Северной Америке, на втором – отправились на Северо-Восток России, посетили полуостров Камчатка, а сегодня, 16 августа, они сообщили, что находятся в Якутске и направляются в сторону Магадана, по пути осматривая местные реки.

В составе экспедиционной группы трое ученых САФУ: Иван Болотов, Илья Вихрев и Михаил Гофаров, а также профессор Университета Порту (Португалия) Мануэль Лопес-Лима. Домой архангельские ученые вернутся в конце августа, - сообщает пресс-служба САФУ.

В следующем году исследователи обобщат данные по обе стороны Атлантики и получат представление о расселении видов животных в регионе.

«Итогом наших исследований будет набор моделей, характеризующих взаимодействие фауны Евразии и Северной Америки. Кроме того, мы покажем, что в САФУ проводятся фундаментальные исследования по очень сложной проблеме – молекулярной биогеографии – на мировом уровне. Немаловажен и момент, что университет в этой области исследований выступает как лидирующая организация, которая объединяет научные структуры Канады и США. Таким образом, нам интересно показать университет лидером арктических исследований в контексте биогеографических реконструкций и суперкомпьютерного моделирования этих процессов», – прокомментировал планируемые результаты работы Иван Болотов.