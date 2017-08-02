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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/16/52373.html

Общество

Фестиваль огня «Маяки» в селе Заостровье посетило более 500 человек

Фестиваль огня «Маяки» в селе Заостровье посетило более 500 человек
В ночь с 13 на 14 августа в селе Заостровье состоялся праздник – фестиваль огня «Маяки». Примечательно, что ударение в названии этого праздника ставится на букву «я», издавна так произносили слово, означающее костры, которые зажигали в селе Заостровье для моряков, идущих на судах к берегу. Костер помимо практической роли, являлся символом веры, любви и надежды, на сегодняшний день ничего не изменилось, так живет и обычай зажжения маяков.

Основываясь на этой старинной традиции, просто обязан был родиться фестиваль огня «Маяки», который проводится уже с 2009 года, и каждый год является незабываемым событием, как для местных жителей села Заостровья, так и приезжих гостей из всей Архангельской области. Праздник этого года собрал более 500 человек. Порадовало и количество выступающих, под ночным небом Заостровья на сцене можно было увидеть различные национальные танцы: русские, украинские, еврейские, грузинские, египетские, мексиканские.

Фестиваль огня «Маяки» — это возможность на миг очутиться на ярком карнавале в Бразилии, в сказочной Грузии и других удивительных странах, услышать песни в жанрах от народной музыки до тяжелого металла, ведь праздник считается площадкой для начинающих и состоявшихся артистов, а также направлен на сохранение и продвижение народных традиций и молодёжных субкультур, а в этом году он собрал в себя еще и международное направление. 

Торжественной кульминацией фестиваля стало зажжение огромного костра – маяка, высотой более двух метров, который заворожил своей магией всех гостей, а зажгли костер артисты фаер-шоу. Девушки и юноши показали мастерство игры с огнем, поворачивая во все стороны всевозможные пылающие каркасы в виде геометрических фигур, на глазах пораженной публики дыша огнем, словно артисты были рождены настоящими драконами. На фоне пылающего костра все желающие могли сфотографироваться, а позже отправиться смотреть на фехтование или поучиться капоэйре – бразильскому национальному боевому искусству, сочетающему в себе элементы танца, акробатики и игры.

Множество искр от костра перемешивалось с воздухом по всей площадке фестиваля и было похоже на маленьких золотых змей, что придавало празднику особое волшебство. Среди зажженных факелов в летающих искрах от костра выступали молодые коллективы с уличными танцами. Смотря на артистов, казалось, что в ночь фестиваля ожили древние славянские традиции: пляски и песни у костра. В завершении праздника гостей ждали выступления рок-исполнителей, таких групп как «Motorher», «Отклик» и «Живые камни». 

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