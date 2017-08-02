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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/16/52369.html

Общество

В Мезенском районе ведутся работы по очистке ручья Кузнецов

В Мезенском районе ведутся работы по очистке ручья Кузнецов
В министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области обсудили ход работ по ликвидации нефтяного загрязнения в водоохранной зоне одного из притоков Мезени – ручья Кузнецов. Работы на объекте начались 14 июля и проводятся согласно утверждённому графику.

— На сегодняшний день проведены срезка растительного слоя грунта, обустройство обваловки площадок и планировочные работы, – сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин.

Продолжаются работы по выемке грунта и донных отложений из ручья, планировка.

Константин Доронин подчеркнул:

«Очистка ручья Кузнецов позволит нейтрализовать угрозу возможного загрязнения одной из самых красивых водных артерий Поморья – реки Мезень. Речь идёт о качестве жизни и экологическом благополучии как минимум 3,5 тысячи жителей. Общая площадь восстановленных земель должна составить 0,4 гектара».

Завершить работы по ликвидации нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов планируется к октябрю этого года, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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