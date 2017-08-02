Вторыгина: Борьба с «группами смерти» будет вестись на основании нового закона

Руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимир Васильев поблагодарил встречаясь с президентом России поблагодарил Владимира Путина за поддержку в решении вопросов борьбы с «группами смерти».

«Была непростая ситуация, к сожалению, проблема, и хорошо, что мы на нее обратили внимание. Это группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Неокрепшая психика - серьезная тема», - сказал Васильев. Он добавил, что «Единая Россия» намерена включаться в процесс контроля за ситуацией.

«Послушайте, доводят до самоубийства - это что? Это покушение на жизнь человека. Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому, чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», - отреагировал в свою очередь Путин.

Депутаты Госдумы приняли Федеральный закон, который вносит в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, касающиеся установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведениюС инициативой ужесточения наказание за доведение до самоубийства детей через Интернет выступили члены фракции «Единой России» в Госдуме. Соответствующий Закон внесен в Госдуму вице-спикером палаты Ириной Яровой («Единая Россия«).

По словам одного из инициаторов и соавторов закона депутата Госдумы Елены Вторыгиной, склонение к совершению самоубийства предполагает действия, когда «дистанционно, через определенные манипуляции меняется сознание подростка, и он на подсознательном уровне оказывается ведомым, а его действия только условно можно назвать самостоятельными».

«В 2016 году в следственные органы поступило 1635 сообщений о суицидах несовершеннолетних, 720 детей, которые «ушли из жизни», не удалось спасти! А за последние три года совершили суицид 2205 детей!» – привела цифры Елена Вторыгина. Принятый депутатами Закон своевременен, а его реализация будет на постоянном государственном контроле.