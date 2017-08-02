В Поморье появятся танцевальные студии для пожилых людей

Авторы проекта «Студия хорошего самочувствия» планируют обучить 15 инструкторов из муниципальных образований региона, которые в будущем будут регулярно проводить танцевальные занятия с северянами старшего возраста.

Всего к участию планируется привлечь до 200 жителей области. Занятия будут проходить на протяжении двух месяцев раз в неделю. В проект будут вовлечены медики, специалисты в области профилактики заболеваний, представители общественности и СМИ.

Все участники пройдут комплекс специальных медицинских обследований, для них будут оформлены индивидуальные карты оценки состояния здоровья.

Также в рамках проекта запланированы еженедельные интерактивные занятия о принципах правильного питания, укреплении иммунитета, оздоровительном эффекте физических нагрузок, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Занятия будут проходить на базе областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова.

— Сейчас идет конкурсный отбор будущих инструкторов. Это могут быть мужчины или женщины от 18 лет и старше. Нам важно, чтобы кандидаты были позитивно настроены, коммуникабельны и стрессоустойчивы. Обучающиеся получат теоретические и практические знания, освоят методику проведения занятий с пожилыми людьми. Это позволит им в будущем проводить занятия самостоятельно, – рассказала заведующая консультативно-оздоровительным отделом Архангельского центра медицинской профилактики, автор проекта «Студия хорошего самочувствия» Елена Гафарова.

В перспективе организаторы планируют расширить географию проекта и организовать регулярные танцевально-оздоровительные студии в регионе, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Контактная информация для лиц, желающих принять участие в проекте: телефон для справок: (8182) 21-30-36, электронная почта: formylazd@mail.ru.