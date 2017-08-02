В Поморье срок добычи горбуши продлили до середины сентября

Изначально срок вылова горбуши был ограничен 10 августа. В ходе обсуждения члены комиссии решили продлить его до 15 сентября.
Участники заседания также рассмотрели вопрос о двух пользователях рыбных ресурсов, прекративших свою предпринимательскую деятельность.
Неосвоенные ими объёмы вылова горбуши и сёмги решено распределить среди действующих рыбохозяйственных организаций, осуществляющих в регионе добычу проходных видов рыб, - сообщает пресс-служба правительства области.
Решение комиссии утверждено территориальным управлением Росрыболовства.
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