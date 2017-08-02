В Поморье срок добычи горбуши продлили до середины сентября Такое решение приняли участники заседания комиссии по регулированию вылова проходных видов рыб. За семь месяцев этого года добыча горбуши составила 82,2 тонны (освоение разрешенного объёма – 68 процентов), сёмги – две тонны (11,6 процента). Изначально срок вылова горбуши был ограничен 10 августа. В ходе обсуждения члены комиссии решили продлить его до 15 сентября. Участники заседания также рассмотрели вопрос о двух пользователях рыбных ресурсов, прекративших свою предпринимательскую деятельность. Неосвоенные ими объёмы вылова горбуши и сёмги решено распределить среди действующих рыбохозяйственных организаций, осуществляющих в регионе добычу проходных видов рыб, - сообщает пресс-служба правительства области. Решение комиссии утверждено территориальным управлением Росрыболовства. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8182) 28-56-41. Нашли ошибку? Выделите текст,

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